Por jogo contra time de Kaká, Bahia terá duas partidas no mesmo dia

O Bahia vai realizar duas partidas oficiais concomitantes no próximo dia 9 de março. A equipe tem dois jogos marcados para o mesmo horário (21h45) neste dia: pega o Galícia, em casa, pelo Campeonato Baiano, e o Juazeirense, possivelmente em Petrolina (PE), pela Copa do Nordeste. Em ofício à Federação Baiana de Futebol (FBF), o Bahia disse ter elenco para jogar os dois jogos ao mesmo tempo.

A coincidência de datas foi necessária para atender um pedido do próprio Bahia, que vai fazer um amistoso contra o Orlando City, time de Kaká, em Orlando (EUA), no próximo dia 27 de fevereiro, um sábado. A FBF aceitou o adiamento do jogo contra o Galícia, que seria neste fim de semana, mas ficou sem datas para reagendar a partida.

De acordo com a FBF, ela questionou a CBF sobre a possibilidade de o jogo contra o Juazeirense ter sua data alterada, mas a entidade máxima do futebol rejeitou o pedido, alegando que não concede licença para clubes excursionarem durante a realização de torneios de forma a modificar a tabela.

Sem datas disponíveis, não houve outra solução senão marcar os dois jogos para o mesmo dia. Em ofício do Bahia, publicado pela FBF, o clube diz que: "possui mais de 40 atletas com idade superior a 18 anos e os mesmos têm contrato como atletas profissionais, podendo atuar em curto espaço de tempo para conciliar as adequações necessárias da tabela".

No passado, era mais comum a necessidade de um time jogar mais de uma vez num só dia. Em 1994, o Grêmio fez três partidas seguidas no Olímpico pelo Campeonato Gaúcho, utilizando 34 jogadores diferentes. Um mês antes, também em 1994, o São Paulo jogou pela Copa Conmebol contra o Sporting Cristal (Peru) e pelo Brasileirão diante do Grêmio. À época, usava seu "expressinho" na competição continental. Mesmo assim, Juninho Paulista atuou nas duas partidas.