Por causa de dívida, Alianza pode não jogar contra Fluminense

O presidente do Instituto Peruano do Esporte (IPD), Arturo Woodman, afirmou que o Alianza Atlético de Sullana poderá não jogar nesta quarta-feira contra o Fluminense, pela Copa Sul-Americana, devido a uma dívida de 30 mil sóis (cerca de R$ 18 mil).

"Os dirigentes foram advertidos. Se não pagarem, o time não jogará, simplesmente", explicou Woodman à agência estatal Andina.

O presidente do IPD disse que a dívida do Alianza é referente à verba de publicidade do jogo na cidade de Chiclayo contra o Deportivo Anzoátegui pela fase anterior da Copa Sul-Americana.

"Agora pode ser que o Alianza não pague de novo, então decidimos não lhe ceder o estádio", enfatizou Woodman, após alertar que não quer ver a equipe "surpreendida nesta quarta-feira quando os torcedores não puderem entrar no estádio".

A princípio, o jogo entre Fluminense e Alianza está programado está programado para esta quarta-feira, em Piúra, às 19h15 (de Brasília). Os dirigentes do Alianza Atlético prometeram pagar a dívida.