Por chute em lixeira, Fred pode ter pena de até 6 jogos

A fase não é nada boa mesmo para o centroavante Fred. Além de estar há quatro jogos sem marcar e ver o Fluminense a cada rodada cair na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro por causa do jejum de vitórias, o jogador foi denunciado nesta quinta-feira pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta de um chute em uma lixeira após a derrota para o Sport, na Arena Pernambuco, no Recife, no último dia 13.

Fred foi enquadrado no artigo 258 (assumir conduta contrária à disciplina ou à ética) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e pode pegar pena que varia de um a seis jogos de suspensão. O processo será julgado pela Segunda Comissão Disciplinar do STJD na próxima terça-feira.

Na denúncia, a Procuradoria do STJD explicou que Fred é um líder que já vestiu a camisa da seleção brasileira e que "o atleta de futebol é uma figura pública que deve servir de exemplo para todos aqueles que acompanham o esporte, com destaque para as crianças e jovens". O órgão entende que isso é um atenuante na atitude do atacante e ainda mais merecedor de punição.