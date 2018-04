Por conta do logotipo, Irã ameaça boicotar Olimpíada de Londres

LONDRES - O Irã reclamou de forma oficial do logotipo escolhido pelos Jogos Olímpicos de Londres-2012. O país islâmico afirma que o símbolo, revelado em 2007, remete à palavra ''Zion'', que, em inglês, remete a Jerusalém e ao judaísmo.

O logo traz os algarismos que compõem o número 2012 de forma estilizada. Assim, na visão iraniana, o ''2'' pode ser um ''Z'', o ''0'' seria um ''O'', o ''1'' interpretaria o ''I'', enquanto o outro ''2'' poderia ser lido como um ''N'' ao contrário.

Como o número aparece escrito com "20" em cima e "12" logo abaixo, uma leitura vertical permitira encontrar um "ZI" e um "ON".

Bahram Afsharzadeh, secretário-geral do Comitê Olímpico do Irã enviou uma carta ao presidente do COI, Jacques Rogge, criticando o emblema e ameaçando inclusive o boicote aos Jogos. "Não há dúvidas de que negligência neste questão pode afetar a presença de alguns países em Londres", diz a carta.

O COI já rechaçou a possibilidade de mudar o logo - também muito criticado por seu valor estético. "Nós recebemos a carta iraniana e a nossa resposta é a seguinte: o logotipo de Londres 2012 representa a figura de 2012, nada mais", garantiu o Comitê.