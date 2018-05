Por desgaste, Grêmio deve ter zaga suplente contra Atlético-PR

FLORIANÓPOLIS - O Grêmio deverá fazer a sua estreia no Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 16 horas, contra o Atlético-PR, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, atuando com sua dupla de zaga considerada reserva. Nesta sexta-feira, pelo segundo dia seguido o técnico Enderson Moreira escalou Geromel e Bressan na defesa e tirou Rhodolfo e Werley, preocupado com o desgaste acumulado pelos dois.

O comandante deve optar pela escalação da zaga reserva principalmente pelo fato de que o time gremista irá enfrentar o San Lorenzo na próxima quarta, em Buenos Aires, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Já na lateral esquerda, Breno foi novamente escalado como titular, mas Wendell, de volta de um período de treinamentos com a seleção brasileira sub-21, deve ser titular no setor da equipe que foi vice-campeã nacional em 2013.