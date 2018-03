Por 'distúrbios metabólicos', Götze é afastado no Borussia Dortmund

Em meio a uma temporada marcada por diversas lesões, o meia Mario Götze foi oficialmente afastado pela comissão técnica do Borussia Dortmund nesta segunda-feira. De acordo com o clube, exames médicos realizados recentemente diagnosticaram uma série de "distúrbios metabólicos" que estariam ocasionando estas contusões.

"Nós estamos felizes porque agora descobrimos as razões para as dificuldades de Mario e estamos convictos de que sua habilidade extraordinária nos dará qualidade adicional uma vez que ele estiver completamente recuperado", declarou o diretor esportivo do Dortmund, Michael Zorc. "Mario tem apoio total e máximo suporte de todos no clube durante sua recuperação."

Ao longo dos últimos meses, Götze já vinha sendo desfalque do Dortmund em diversas oportunidades, justamente por conta de uma série de lesões musculares. Por isso, atuou em somente 11 partidas na temporada e já não entra em campo desde o mês passado.

"Eu estou, neste momento, me submetendo a tratamento e vou fazer tudo que estiver a meu alcance para estar de volta aos treinos e ajudar meu time a alcançar nossos objetivos comuns o mais rápido possível", prometeu o jogador.