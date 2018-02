Por empréstimo, Juventude contrata lateral-esquerdo e meia O Juventude acertou nesta segunda-feira a contratação de dois reforços por empréstimo para a temporada 2007: o lateral-direito Michel, que era do Cruzeiro, e o meia Paulo Ramos, do Grêmio. Os dois foram liberados sem custo até o final do ano - o clube gaúcho terá apenas que arcar com os salários. Michel, de 24 anos, já foi apresentado e se juntou ao grupo que realiza a pré-temporada desde a semana passada. Gaúcho de Porto Alegre, ele iniciou a carreira no São José, time da capital do Estado, e teve passagens pelo Internacional e pelo Ferrocarril Oeste, da Argentina. Em Minas, além de disputar 22 partidas pelo Cruzeiro, ele jogou também por América e Ipatinga. Paulo Ramos, de 21 anos, é menos rodado: revelado pelo Vila Nova, de Goiás, ele chegou ao Grêmio em 2005 e não teve muitas oportunidades com o técnico Mano Menezes. O Juventude se prepara para disputar três competições em 2007: Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.