Por empréstimo, volante Souza é o novo reforço do São Paulo

SÃO PAULO - O volante Souza é o novo reforço do São Paulo. Nesta quinta-feira, o Grêmio confirmou oficialmente a troca por empréstimo do atleta pelo zagueiro Rhodolfo. O negócio é válido até o final de 2014 e o clube gaúcho ainda recebe uma quantia em dinheiro como ressarcimento pela negociação.

Souza, de 24 anos, estava há duas temporadas no Grêmio e em sua carreira, acumula passagens por clubes como Vasco e Porto, de Portugal e permanece no São Paulo até o final do ano, assim como Rhofolfo. A informação foi confirmada por Rui Costa, diretor de Futebol do Grêmio, que ainda detalhou como será o a transação.

"A negociação está fechada. Com isso, o Grêmio vai receber um ressarcimento do valor que tinha pago pelo primeiro empréstimo de Rhodolfo, que era de um ano e também não paga pelos outros seis meses."

Souza é a quarta contratação oficializada pelo São Paulo para 2014. Antes dele, o clube já havia confirmado os laterais Luis Ricardo e Alvaro Pereira, além do atacante colombiano Pabón, confirmado pelo clube na última quarta-feira.