Imprensa inglesa diz que Fifa já divulgou Messi como ganhador da Bola de Ouro

Atualizado às 18h21

Oficialmente, a Bola de Ouro será realizada apenas na próxima segunda-feira, quando se conhecerá o vencedor do troféu de melhor jogador de 2015. Mas, segundo jornais ingleses, a Fifa colocou em seu site nesta quarta-feira que o ganhador foi Lionel Messi. Segundo o britânico Daily Mail, a referência foi rapidamente apagada logo depois.

O jornal Mirror também publicou a história, além de outros sites ingleses. Mas, se inicialmente a FIFA não comentou a história, depois ela emitiu um alerta em sua rede social apontando que a história era "falsa" e que jamais publicou os nomes.

Neste ano, a corrida pelo troféu ocorre entre Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, uma espécie de intruso de luxo no duelo entre os dois craques e que tem marcado a competição desde 2008.

Se confirmada a vitória de Messi, o argentino somaria cinco troféus desde 2009. Ronaldo tem três. A última vez que outro jogador ganhou o título de melhor do ano foi em 2007, com o brasileiro Kaká.

Um quinto troféu para Messi não surpreenderia ninguém. O argentino ganhou todas as competições que disputou no ano com o Barcelona, incluindo a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes. Com 29 anos, ele ainda tem o passe mais valorizado da história, avaliado em mais de 230 milhões de euros, quase R$ 1 bilhão.

Na lista supostamente vazada no site da Fifa, a vencedora entre as mulheres seria Célia Sasic.