Por exames, Muricy Ramalho desfalca treino do São Paulo

O técnico Muricy Ramalho foi a baixa do treino do São Paulo nesta segunda-feira. Ele não compareceu às atividades desta manhã porque iria fazer exames no intestino. De acordo com o clube, logo depois do exame o treinador irá para o CT comandar atividade da equipe.

O exame de Muricy é um acompanhamento para evitar nova ocorrência de diverticulite. O treinador teve esse problema em janeiro, ficou internado e perdeu dois jogos do time. O exame deveria ter sido realizado nesta segunda pela manhã, mas o organismo do técnico não estava apto para o procedimento.

Na representação depois da derrota para o Corinthians por 1 a 0, os titulares ficaram na piscina e na academia para trabalhos regenerativos e quem não atuou foi a campo para um jogo treino contra o time sub-20 do São Paulo. A atividade foi realizada sob o comando do auxiliar-técnico Milton Cruz.

Titulares da equipe, o volante Souza e o zagueiro Dória ficaram no departamento médico e não treinaram. O primeiro tem problema na coxa direita e o segundo, dores no tornozelo direito. Ambos podem voltar já no próximo jogo da equipe, na quinta, contra o São Bento, no Morumbi.