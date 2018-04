Por excesso de opções, Oswaldo escala Zé Roberto na lateral

O técnico Oswaldo de Oliveira confirmou que o experiente Zé Roberto será lateral-esquerdo do Palmeiras na partida contra o Goiás, domingo, às 11h, no Allianz Parque. A justificativa para a decisão de colocar o meia de volta ao setor onde foi tão criticado nos últimos jogos é o fato dele já ter mostrado toda sua capacidade na posição e também por ter uma vasta opção no meio de campo.

"O Zé Roberto foi eleito o melhor lateral-esquerdo do Campeonato Brasileiro do ano passado e do Campeonato Paulista deste ano. Ele tem todas as condições de exercer bem o papel no setor e temos opções no meio que eu posso utilizar. Ter contado com o Zé na lateral durante o treino foi uma opção bastante indicativa do que farei no domingo", disse o treinador. Assim, Egídio volta para o banco de reservas.

Com o retorno de Arouca ao time, Oswaldo pode escalar Robinho mais avançado e Valdivia tem grandes chances de começar como titular também. Além deles, Alan Patrick e Rafael Marques também fazem funções que poderiam ser executadas por Zé Roberto, por isso, Oswaldo entende que o experiente jogador possa ser mais útil na lateral.

Recentemente, o próprio Zé Roberto disse que achava normal ser mantido na lateral, já que ganhou os prêmios individuais e as coisas estavam dando certo para ele. Caso não resolva mudar seus planos, Oswaldo deve escalar o Palmeiras para encarar o Goiás com Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Arouca, Robinho, Valdivia (Alan Patrick) e Rafael Marques.