Por isqueiro, equipe da 3ª divisão é eliminada da Copa da Alemanha

Um isqueiro custou a classificação na Copa da Alemanha, o segundo torneio de clubes de maior importância no país tetracampeão mundial. Nesta sexta-feira, o comitê esportivo da Federação Alemã de Futebol (DFB) definiu o Red Bull Leipzig, que era visitante, como ganhador na partida contra o Osnabrück, pela primeira fase, que foi interrompida por uma agressão ao árbitro.

O time da segunda divisão passará à segunda fase depois de a entidade ter definido o resultado de 2 a 0 a seu favor. O jogo foi interrompido aos 26 minutos do segundo tempo, quando o árbitro foi atingido por um isqueiro lançado das arquibancadas. Naquele momento, o Osnabrück, da terceira divisão, vencia por 1 a 0. O juiz, então, foi para o vestiário com uma leve concussão e deu a partida por encerrada.

A decisão se respalda no argumento da DFB de que o clube é responsável pelo comportamento de sua torcida. Independente se é como mandante ou visitante. E as imagens mostram claramente que o isqueiro foi lançado da torcida do Osnabrück.

Inicialmente, o Red Bull Leipzig tinha oferecido a possibilidade de uma repetição do confronto, proposta que foi aceita pelo adversário, mas a federação não concordou e deu a vitória à equipe que fica na antiga Alemanha Oriental.