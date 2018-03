Por lesão, Palmeiras tira Mayke e inscreve Fabiano no Paulista

O Palmeiras promoveu uma mudança na lista de inscritos no Campeonato Paulista. O clube colocou na relação de 26 jogadores o lateral-direito Fabiano na vaga de Mayke, que machucou o tornozelo direito no treino de terça-feira. A substituição foi possível porque o atleta só conseguirá se recuperar depois do fim do Estadual, em 8 de abril.

Para efetivar a troca, o clube enviou à Federação Paulista de Futebol (FPF) um laudo médico em que comprovou a lesão de Mayke. O problema no tornozelo fez o jogador inclusive ser desfalque de última hora da viagem para a Colômbia, onde o time estreou na última quinta-feira pela Copa Libertadores. Fabiano embarcou com o grupo, mas como só podem ficar sete opções no banco de reservas, ele acabou cortado.

O elenco palmeirense voltou ao Brasil nesta sexta-feira depois de ter vencido o Junior, em Barranquilla, por 3 a 0. O time ganhou folga e retorna aos treinos no sábado à tarde. O próximo compromisso é na segunda-feira, contra o São Caetano, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.