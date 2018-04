Por liberação para voltar a atuar, Bruno Henrique será examinado em Frankfurt

Sem entrar em campo desde a primeira rodada do Campeonato Paulista, o atacante Bruno Henrique superou mais um "entrave" para voltar a atuar pelo Santos. Diante da incerteza envolvendo a sua entrada nos Estados Unidos para a realização de exames médicos, o clube optou por levá-lo para a Alemanha, onde poderá ser avaliado.

Em 17 de janeiro, na estreia do Santos no Campeonato Paulista, diante do Linense, Bruno Henrique tentou uma finalização nos minutos iniciais do duelo, mas a bola retornou na sua direção após bater em um adversário, atingindo o olho direito. Ele precisou ser substituído e, exames posteriores, detectaram cinco lesões no local.

Bruno Henrique vem treinando praticamente sem restrições desde o início de março, mas ainda não foi liberado para entrar em campo. Quando o atacante recebeu o aval para fazer as atividades ao lado do grupo, a ideia do Santos, anunciada através de um comunicado oficial, era de que ele fosse avaliado nos Estados Unidos.

Problemas com o seu passaporte, porém, vinham impedindo a realização da viagem. Diante disso, o Santos optou por levar Bruno Henrique para Frankfurt, na Alemanha. O atacante viajará neste fim de semana, acompanhado por Jorge Merouço, responsável pelo departamento médico do Santos.

"O Santos FC informa que, em virtude da demora e incerteza para liberação do visto médico para entrada nos Estados Unidos para o atleta Bruno Henrique, optou por um Centro de Excelência em Frankfurt, na Alemanha, para consulta e exames oftalmológicos com o Professor Doutor Claus Eckardt. O atleta viaja neste final de semana, acompanhado pelo Dr. Jorge Merouço, responsável pelo Departamento Médico do Clube", anunciou o clube através de um comunicado oficial.

"O Centro de Excelência em Frankfurt é, assim como o Johns Hopkins Hospital nos Estados Unidos, referência mundial em oftalmologia. Bruno Henrique está afastado desde a primeira rodada do Campeonato Paulista, quando levou uma bolada no olho direito", acrescentou o Santos.

Na Alemanha, Bruno Henrique passará por uma bateria de exames para determinar se ele ainda tem alguma restrição para voltar a atuar. Assim, só após esta avaliação será possível prever quando ele terá condições de defender novamente o Santos. Mas caso os resultados dos exames sejam positivos, isso não deverá demorar a ocorrer.