Por Libertadores, Palmeiras deve escalar reservas no sábado

O Palmeiras conhecerá nesta terça-feira o seu adversário na estreia na Copa Libertadores. O River Plate do Uruguai joga em Santiago contra a Universidad de Chile com a vantagem de ter ganho em casa por 2 a 0. A estreia palmeirense será fora de casa na próxima terça-feira, exatamente contra o vencedor do confronto válido pela fase eliminatório da competição.

A proximidade desse compromisso deverá fazer o técnico Marcelo Oliveira poupar titulares no sábado contra o Linense no Allianz Parque, na estreia da equipe em seu estádio nesta temporada. O único jogo como mandante até agora, contra o São Bento, foi no estádio do Pacaembu. Antes deste compromisso no fim de semana o time pegará o Oeste nesta quarta-feira, em Itápolis, pelo Campeonato Paulista.

"Quem vai jogar na terça-feira não deve jogar no sábado. Não sei ainda, estou falando a minha opinião. Totalmente preparados não vamos estar ainda, mas espero estar uns 80% do que esperamos para a temporada", disse nesta segunda-feira o meia Robinho. Fora o adversário que virá da etapa preliminar, o Palmeiras vai ter fase de grupos o Nacional, do Uruguai, e o Rosário Central, da Argentina.