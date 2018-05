Por Libertadores, Cruzeiro estreia com reservas contra o Bahia

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro vai poupar a maioria dos titulares na estreia pelo Campeonato Brasileiro neste domingo, contra o Bahia, na Fonte Nova, às 16 horas, em Salvador. O treinador Marcelo Oliveira decidiu, após avaliações médicas, que os jogadores principais precisam descansar antes de enfrentar o Cerro Porteño na próxima quarta, pela Libertadores.

Na competição continental, o time mineiro terá de buscar a vitória diante do rival paraguaio após ter empatado por 1 a 1, no sufoco, no Mineirão, no confronto de ida do mata-mata. A equipe precisará de um triunfo ou de igualdade por mais ou dois gols por causa do peso do gol fora de casa.

Entre os titulares, apenas o goleiro Fábio treinou na manhã desta sexta-feira. Marcelo Oliveira, porém, acredita que a equipe entra em campo "forte" contra o atual campeão baiano. "No Brasileiro, todos os jogos são decisivos", afirmou.