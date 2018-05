Por Libertadores, Gallo corta cruzeirense Lucas Silva da seleção olímpica

SÃO PAULO - Classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores, o Cruzeiro pediu para que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) liberasse o volante Lucas Silva da seleção olímpica que vai se apresentar segunda-feira ao técnico Alexandre Gallo para um período de treinamentos em Mogi das Cruzes (SP). A CBF acatou a solicitação e liberou o jogador, que é titular do time mineiro.

Antes, Gallo já havia perdido o atacante Luan e o lateral-direito Tinga, ambos do Grêmio, por lesão. No lugar deste foi chamado Gilberto, do rival Internacional, enquanto no ataque o treinador preferiu não convocar nenhum substituto para os treinos que acontecerão entre segunda e sexta-feira da próxima semana.

Depois dos treinos, Gallo fará no dia 9 de maio nova convocação dos jogadores em idade olímpica para a disputa do Torneio de Toulon, competição amistosa que já servirá de preparação para os Jogos Olímpicos do Rio. No mesmo dia, o treinador também anunciará a lista da seleção sub-20 para o Torneio da China, na cidade de Chengdo.