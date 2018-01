Por maior integração, Botafogo promove gerente da base ao cargo de auxiliar

O Botafogo segue com uma completa reformulação do seu departamento de futebol. E, apostando na maior integração entre a base e o elenco profissional, o clube informou nesta terça-feira que Bruno Lazaroni será promovido ao cargo de auxiliar permanente da comissão técnica do time principal.

Durante quase um ano, Bruno Lazaroni atuou como gerente geral da base. Foi, assim, escolhido pelo novo técnico Felipe Conceição - sucessor de Jair Ventura - como auxiliar permanente para facilitar essa integração. Seu substituto já está acertado e deverá ser anunciado em breve, segundo o clube carioca.

Outras mudanças já tinham modificado o departamento de futebol. Além de Felipe Conceição e Bruno Lazaroni, o clube já anunciara Fabrício Vasconcellos como auxiliar técnico e Felippe Capella como novo preparador físico.

"Primeiramente, gostaria de agradecer o convite que me foi feito. O clube, já de um tempo, tem adotado a política de aproveitamento de profissionais que estão aqui, como o caso de grande parte da comissão técnica. Vou procurar passar um pouco da minha experiência e auxiliar da melhor maneira possível para que o nosso trabalho seja bem sucedido", afirmou Bruno Lazaroni, explicando como pode facilitar a integração.

"Conheço grande parte dos atletas que saíram da base e hoje estão na equipe de cima, além de todos os jovens que podem subir. Então, vou poder ajudar muito nessa transição, na observação e nas informações referentes as características de todos eles", complementou.