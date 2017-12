Por medo de briga de torcida, Florida Cup reforça segurança na rodada final

A organização da Florida Cup reforçou a segurança para evitar qualquer tipo de tensão entre as torcidas envolvidas com as disputas do último dia de competição. O estádio em Orlando receberá torcidas de Vasco, Corinthians e São Paulo, que historicamente não se dão bem, além dos argentinos do River Plate. Apesar de a competição ser disputada nos Estados Unidos, existe o temor de confusão entre os torcedores mais exaltados.

Por isso, reuniões de prevenção foram realizadas nos últimos dias para garantir que sobressaia apenas o espetáculo do futebol. “Temos feito reuniões, com a polícia local, órgãos competentes e até representantes de clubes. Houve reunião prévia e na partida entre Vasco e Corinthians tivemos um exemplo real e já corrigimos na hora”, comentou Reinaldo Medrano, sócio executivo da Florida Cup.

Ele lembra que é uma prática comum nos Estados Unidos as autoridades trabalharem mais na prevenção do que na ação direta. “Eles não veem problema e naquela partida não houve qualquer incidente”, comentou o dirigente.

Na quarta-feira, alguns torcedores de organizadas de Vasco e Corinthians trocaram xingamentos durante a partida, mas, ao final do duelo, a organização não permitiu que vascaínos e corintianos se encontrassem. Para hoje, também existe o receio da presença de argentinos. Cerca de 20 torcedores do River Plate vieram da Argentina, com faixas e bumbos.

“Já temos experiência no Brasil, mas o americano da universidade nem imagina que isso exista no futebol. Eles gostam de rivalidade e conseguem conviver pacificamente com isso. Para a final, temos mais preocupação de ter mais torcidas envolvidas. Mas fizemos uma apresentação e as ações estarão reforçadas. Queremos só espetáculo de futebol”, avisa Medrano.