Por Olimpíada, Pacaembu 'ressurge' e terá até amistoso Coreia do Sul x Suécia

A disputa de partidas dos Jogos Olímpicos do Rio no Itaquerão vai fazer com que o Pacaembu volte a receber atenções. O estádio será a casa do Corinthians durante o período que a Arena estiver cedida ao Comitê Organizador e já tem até amistoso internacional confirmado para o fim do mês.

No dia 30 de julho, sábado, a seleção sub-23 da Coreia do Sul vai enfrentar a equipe olímpica da Suécia no estádio municipal, em duelo que vai servir para que ambos os times se preparem visando a Olimpíada.

Entre os jogadores que estarão em São Paulo, destaque para Son Heung-min, que se destacou no Bayer Leverkusen e disputou o Campeonato Inglês da temporada passada pelo Tottenham. Já a Suécia optou por não trazer atletas de renome da sua equipe principal, que disputou a Eurocopa.

Pelo Brasileirão, o Pacaembu vai receber o duelo entre Corinthians e Cruzeiro, dia 8 de agosto, uma segunda-feira. Provavelmente o jogo entre Corinthians e Vitória, inicialmente marcado para o dia 20 de agosto, também vai ser realizado no estádio municipal.