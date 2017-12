Arouca pede sintonia entre torcida e clube por Palmeiras vitorioso

Após terminar 2015 como campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras inicia nesta quarta-feira a pré-temporada querendo manter a competitividade em busca de títulos neste ano. Nesta terça, Arouca projetou um 2016 vitorioso, mas disse que, para isso acontecer, a torcida precisa seguir apoiando os jogadores e o clube.

"Para 2016 ser vitorioso da mesma forma que foi o ano passado, precisamos manter essa sintonia entre jogadores, torcida e clube. Temos um grupo de alto nível e com os reforços ficará ainda mais forte para disputar todos os torneios que teremos nessa temporada. Vamos entrar para buscar mais títulos e dar mais alegrias para os palmeirenses", comentou o volante.

"A torcida foi um grande diferencial para a gente, sem dúvida. Mesmo nos momentos complicados fechou com os jogadores e nunca deixou de nos apoiar", acrescentou o jogador de 29 anos.

Com o título nacional, o Palmeiras conseguiu a vaga para disputar a Copa Libertadores deste ano. Campeão do torneio pelo Santos em 2011, Arouca prevê uma trajetória vitoriosa para a equipe alviverde.

"Acho que 2015 foi um ano muito importante para a minha carreira e, ao mesmo tempo, também para o Palmeiras. Ajudei o clube como eu pude. Sempre treinei forte, me dediquei e me doei ao máximo dentro de campo. Ao mesmo tempo, o clube, que vinha de uma temporada muito difícil em 2014, retomou o caminho das decisões e dos títulos. Foi muito especial e espero que 2016 seja ainda melhor para a gente", finalizou Arouca.

O primeiro jogo do time alviverde pela Libertadores acontece no dia 16 de fevereiro contra quem sair do confronto entre Universidad de Chile e River Plate, do Uruguai. Antes, porém, o clube estreia no Campeonato Paulista no próximo dia 31 diante do Botafogo, de Ribeirão Preto (SP), fora de casa.