Por paz nos estádios, árbitros assistentes vão usar bandeiras brancas no Paulistão

SÃO PAULO - O Campeonato Paulista terá início neste sábado com mais uma novidade. A fim de passar a mensagem de paz nos estádios, a Federação Paulista de Futebol (FPF) implantou o uso de bandeirinhas brancas na arbitragem. Dessa forma, os assistentes trabalharão com o novo instrumento durante o torneio estadual.

"Sempre que o árbitro assistente participar do jogo, seja em um lance de impedimento, arremesso lateral ou escanteio, entre outros, durante todos os 158 jogos do Paulistão, os torcedores vão se lembrar de que para a paz não existe impedimento", disse Marco Polo Del Nero, presidente da FPF.

A campanha foi intitulada de "Bandeirinha da Paz". A ideia da FPF é conscientizar os torcedores nos estádio e coibir a violência ocorrida, por exemplo, no Campeonato Brasileiro do ano passado.

A iniciativa é pioneira no País. Além da bandeira branca, a campanha divulgará posts para as redes sociais ara estimular o engajamento. A frase tema da campanha estará em placas e faixas no campo. O site oficial é o www.bandeirinhadapaz.com.br.

“Acreditamos na simplicidade e no ineditismo da ideia. Por um lado, não existe símbolo de paz mais universal do que uma bandeira branca, por outro, é a primeira vez que os árbitros assistentes deixam de lado as tradicionais cores amarelo e vermelho”, disse Paulo Sanna, vice-presidente de criação da agência Wunderman.