Por pré-temporada com elenco do Palmeiras, Vitinho não jogará a Copa São Paulo

Aos 18 anos, o meia Vitinho ficou fora da lista de jogadores inscritos pelo Palmeiras na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O motivo, porém, é nobre. O jogador foi incorporado ao elenco principal e fará a pré-temporada sob o comando do técnico Eduardo Baptista, que irá avaliá-lo.

No Palmeiras desde 2011, Vitinho esteve no elenco alviverde na Copinha deste ano e, depois, passou a treinar com regularidade junto aos profissionais. Relacionado para diversas partidas do Brasileirão e atuou em duas partidas, contra Figueirense e América-MG, sem impressionar.

Além dele, o Palmeiras disputará a Copinha desfalcado do atacante Artur, que está a serviço da seleção brasileira sub-20 que jogará o Sul-Americano da categoria também em janeiro, no Equador. O goleiro Daniel Fuzato, o zagueiro Augusto e o atacante Iacovelli chegaram a treinar com os profissionais em 2016 e estão garantidos na competição de base pelo Palmeiras.

A equipe paulista abre a Copinha já na segunda-feira, dia 2, às 21h, contra o Paranoá, do Distrito Federal. A partida vai acontecer na Fonte Luminosa, em Araraquara, cidade que será a casa do Palmeiras na competição. Ferroviária e Villa Nova-MG também estão no mesmo grupo.