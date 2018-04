Por problemas familiares, Cristaldo desiste de acerto com a Ponte Preta

A Ponte Preta confirmou através de uma nota em seu site oficial que o argentino Cristaldo não vai mais ser contratado para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Alegando problemas familiares, o atacante voltou atrás do acerto com o clube campineiro e disse que só definirá seu futuro após a Copa do Mundo da Rússia, em agosto.

Anunciado na semana passada, Cristaldo era aguardado em Campinas para realizar os exames médicos antes de assinar contrato de empréstimo até o fim do ano. Ele pertence ao Cruz Azul-MEX, mas retornou para Argentina por conta das questões particulares. Ele estaria em processo de divórcio e se recupera de uma lesão no joelho direito que o tirou dos campos desde novembro.

Sem Cristaldo, a diretoria alvinegra não descarta ir atrás de um novo centroavante para a sequência da temporada. Outra prioridade é a contratação de um camisa 10. Ainda nesta quinta-feira, o zagueiro Luan Peres se despediu do clube através das redes sociais. Ele está de saída para o Fluminense. Em contrapartida, o clube campineiro vai receber o também zagueiro Reginaldo por empréstimo até o fim da Série B.

Após perder na estreia para o Paysandu, por 1 a 0, em Campinas, a Ponte vai em busca da reabilitação no sábado contra o Criciúma, às 19 horas, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela segunda rodada. A delegação seguiu direto de Recife para Porto Alegre (RS), indo depois de ônibus até a cidade catarinense.

Na quarta-feira à noite, a Ponte Preta garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, mesmo perdendo para o Náutico, por 1 a 0. Isso porque no jogo de ida, em Campinas, tinha vencido por 3 a 0. No saldo agregado, o time paulista venceu por 3 a 1, faturando um prêmio de R$ 2,4 milhões.