Por público, Copa Verde terá troca de ingressos por garrafas pet Fracasso de público em suas duas primeiras edições, a Copa Verde passou por uma reformulação para 2016. Entre as novidades está a troca de ingressos por garrafas pet para partidas que forem realizadas nos estados do Acre, Amapá e Mato Grosso do Sul, que serão representados por Rio Branco-AC, Santos-AP e Comercial-MS.