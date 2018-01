Por que todos querem ser Zico Assim como toda atriz - ou mesmo "modelo e atriz" - diz que quer ser Fernanda Montenegro, todo jovem jogador de futebol diz ter como espelho Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Ele é a referência ética número 1 do futebol brasileiro. Em tempo de crise aguda dentro e fora dos campos, continua a ser essa referência porque, em seu caso, jogador e homem sempre foram indistintos. E ali vem ele, em meio a um grupo de pessoas que lhe pedem autógrafos e camisas, no centro de futebol que leva seu nome no Recreio dos Bandeirantes, no Rio. Atende a todos com jeito de quem parece esquecer que batizou uma era do futebol brasileiro, a Era Zico, tanto mais admirada quanto mais distante. Leia mais no Estadão