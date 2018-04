Por R$ 400, sócio-torcedor do Palmeiras tem camarote na arena

O presidente Paulo Nobre anunciou nesta quinta-feira a criação do Camarote Avanti, um setor dentro do Allianz Parque que será destinado a sócios-torcedores durante as partidas do Palmeiras. Há uma série de benefícios também. O principal deles é a possibilidade de poder assistir a partida ao lado de um ex-jogador. A novidade começa a valer dia 24 de maio, contra o Goiás, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, e custará R$ 400 por jogo.

O local será organizado pelo Unyco, empresa especializada em comercialização de camarotes em diversos estádios do Brasil. "O que torna este camarote único é que em todos os jogos do Palmeiras, ex-atletas estarão no local e teremos um bate-papo antes e no intervalo das partidas com os torcedores. Eles terão contato com seus ídolos. É o reconhecimento do Palmeiras para aqueles que, com tanta propriedade, escreveram a história centenária do clube", disse Nobre.

O primeiro ex-jogador convidado é o ex-atacante Evair. "É uma honra ter sido escolhido o primeiro dessa fila. Tenho o maior orgulho de fazer parte da história do Palmeiras e fico feliz em poder participar disso", comentou. Apenas sócios do Avanti terão acesso ao camarote, que terá 100 lugares inicialmente, mas com previsão de chegar a 500. Terão prioridade na compra os sócios-torcedores mais assíduos em jogos, como acontece na venda de ingressos para os confrontos do Palmeiras em casa. Quem desembolsar R$ 400 terá, além da possibilidade de contato com um ídolo, o translado ou estacionamento e comida e bebida "open bar".