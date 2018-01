Por Romário, Vasco enfrenta o Gama no Maracanã O Vasco anunciou que o confronto de quarta-feira, às 21h45, contra o Gama, pela Copa do Brasil, foi transferido de São Januário para o Maracanã. Tudo em nome de Romário. O artilheiro de 999 gols declarou várias vezes que gostaria de marcar pela milésima vez no outrora "maior do mundo", assim como fez Pelé, em novembro de 1969, com a camisa do Santos num jogo contra o próprio Vasco. Tentou isso duas vezes, nos clássicos contra Flamengo e Botafogo. E agora vai ter nova oportunidade. Para a mudança, que até o início da noite não havia sido confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Vasco teria recebido o aval do Fluminense, que jogaria a preliminar, a partir das 19h15, contra o América-RN, também pela Copa do Brasil. Se a decisão for ratificada pela CBF, mantém-se a programação de festa, já adiada por duas vezes. No caso de o milésimo gol ser marcado, haverá um espetáculo de fogos de artifício no Maracanã, homenagem do placar eletrônico e Romário concederá entrevista ainda no gramado. O árbitro Evandro Rogério Roman, do Paraná, foi sorteado para comandar Vasco e Gama. E já adiantou que tem a orientação de tolerar uma eventual invasão de gramado se Romário marcar um gol. ?É claro que não pode ser uma coisa muito demorada, tem que prevalecer o bom senso?, disse. O primeiro jogo, em Brasília, terminou 2 a 2, e o Vasco precisa de um empate por 0 a 0 ou 1 a 1 para se classificar. Boate reservada Romário esteve nesta segunda-feira em São Januário. Fez leves exercícios e saiu sem dar entrevistas. Ele já reservou uma boate na Barra da Tijuca para a festa dos mil gols. A comemoração já estava programada para domingo, com centenas de convidados do ?Baixinho?, que assistiram ao jogo com o Botafogo num telão à espera do gol. Agora, há um novo encontro marcado para quarta-feira, com bebida liberada e muito hip hop, o som preferido de Romário.