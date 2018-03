Por Ronaldinho, PSG vai trocar técnico Para manter Ronaldinho Gaúcho, Francis Graille, o novo presidente do Paris Saint-Germain, acertou com o técnico Vahid Halilhodzic. O franco-bósnio - que jogou pelo time francês em 1986/87 - ainda não assinou contrato, mas deve assumir a equipe na próxima temporada. Assim, Graille cumpre promessa de campanha: vai mandar embora o técnico Luis Fernandez, que não se dá com o jogador brasileiro. Halilhodzic está dirigindo o Rennes desde 2002 (e luta para não ser rebaixado). O técnico disse que rejeitou proposta do Atlético de Madrid para assumir o PSG por causa do projeto a longo prazo, mesmo com salário menor.