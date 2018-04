Por segurança, Corinthians não deve ter festa caso seja campeão

O Corinthians não fará nenhuma festa no domingo, caso conquiste o Campeonato Paulista diante do Palmeiras. O temor é que a celebração cause transtornos na cidade, pelo fato do jogo ser no Allianz Parque, reduto alviverde. A preocupação é com o deslocamento de torcedores para o Parque São Jorge ou Arena Corinthians, locais que poderiam receber a festa alvinegra.

Durante a partida, haverá um evento do Fiel Torcedor no camarote festa da arena, restrito à sócios convidados do programa de sócio-torcedor do Corinthians. Após o jogo, não há programado nenhum evento no estádio.

O clube chegou a estudar a possibilidade de fazer algum evento em sua casa, mas desistiu por preocupação com a segurança dos torcedores, pois a maioria iria de transporte público para o estádio e poderia haver encontro de organizadas nas estações de trem e metrô.

A Federação Paulista informou que está programada a entrega da taça para o campeão, mesmo se ele for o Corinthians. Todo o processo tradicional, com entrega de medalhas e premiações serão realizados normalmente. A única coisa que não deverá ocorrer é a volta olímpica, mas por decisão do clube.

Se conseguir reverter a situação e ficar com o título, o Corinthians deve fazer festa com sua torcida no próximo domingo, dia 15, quando a equipe alvinegra estreia no Campeonato Brasileiro, diante do Fluminense, em confronto que será realizado na Arena Corinthians.

Nesta sexta-feira, a partir das 20h, o time treinará na Arena Corinthians. O torcedor trocou 1 kg de alimento não perecível pelo ingresso ao treino e, segundo o clube, foram trocados 41,5 mil ingressos.