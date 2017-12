Por segurança, jogo entre Tottenham e West Ham é adiado no fim do ano

A liga que organiza o Campeonato Inglês informou nesta segunda-feira que a partida entre Tottenham e West Ham, marcada inicialmente para o dia 31 de dezembro, foi adiada para 4 de janeiro. A organização alegou questões de segurança para justificar a mudança na tabela da competição.

De acordo com a liga, a alteração foi pedida pela Prefeitura de Londres por questões de segurança. A entidade que cuida da segurança no município alegou que o estádio de Wembley só poderia receber 43 mil torcedores no jogo, o que seria apenas metade da capacidade do lendário estádio.

A previsão reduzida de público se deve a ajustes em estações de metrô da capital britânica na véspera do Ano Novo, o que dificultaria o acesso da torcida para o clássico local.

Como consequência, o Tottenham terá apenas 48 horas de descanso entre o seu jogo anterior e o duelo com o West Ham, porque o clube já tinha agendado confronto com o Swansea City, no dia 2 de janeiro, fora de casa.