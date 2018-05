Por Sul-Americana, Barueri busca ao menos um empate

A partida será realizada em Presidente Prudente pelo fato de a Arena Barueri passar por reformas. Com 48 pontos, o time da Grande São Paulo não pode se descuidar na partida. O Atlético-PR, que tem 47 pontos, também briga por uma vaga na Sul-Americana e precisa de uma vitória para concretizar a classificação. Por isso, os jogadores do time paulista querem atenção durante todo o confronto.

"Só dependemos de nós para conquistarmos a vaga na Sul-Americana, que seria ótimo por tudo que fizemos neste ano de estreia do Barueri na Série A. Apesar de termos a vantagem do empate, vamos jogar para vencer, porque não podemos bobear diante do Atlético, que também está na briga", disse o volante Márcio Hahn, provável substituto de Ralf, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Além de não ter Ralf, o técnico Luís Carlos Goiano não contará com o meia Éverton, também suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O lateral Bruno Ribeiro e o atacante Cléverson são as opções para o setor. A novidade na equipe será a volta do lateral-esquerdo Márcio Careca, que cumpriu suspensão na derrota para o Grêmio, por 4 a 1, no último domingo, no Olímpico.

