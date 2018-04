Por título, André Dias pede tranquilidade no São Paulo

O Palmeiras venceu o Cruzeiro nesta quarta-feira e abriu três pontos sobre o São Paulo, que no domingo faz o clássico contra o Corinthians. Apesar do difícil cenário, o zagueiro André Dias pede tranquilidade. Para ele, o Campeonato Brasileiro ainda está indefinido e a equipe de Ricardo Gomes tem boas chances de ficar com o título.

"Calmo ninguém está, mas também não estamos desesperados. Temos consciência de tudo o que tem pra acontecer no torneio. O São Paulo sabe conviver com grande responsabilidade", afirmou o zagueiro. "O nosso foco agora é vencer as partidas para entrar para a história do clube, do futebol, como tetracampeão consecutivo. É uma meta muito difícil, mas que ainda pode se repetir".

Depois de ser convocado para a seleção brasileira na partida contra o Chile, André Dias ficou fora da lista divulgada nesta quinta-feira. O zagueiro, no entanto, minimizou o fato e contou ter o sonho de disputar a Copa do Mundo.

"Eu tinha expectativa de ser novamente lembrado, claro, mas não estou triste. Sei da qualidade dos zagueiros que o Dunga têm à disposição e agora tenho que seguir trabalhando bem no São Paulo. O primeiro sonho, de ser convocado, já realizei. O sonho de disputar a Copa ainda persiste", revelou.