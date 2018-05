Por título, vitória é obrigação para o Santos

Depois de sofrer para passar pelo Vitória na quinta-feira, o Santos continua acreditando no título brasileiro. Para isso, o vice-líder, com quatro pontos a menos que o Palmeiras, não pode pensar em outro resultado que não seja o triunfo diante do Cruzeiro hoje, às 17 horas, mesmo atuando no Mineirão.

O Santos tem 67 pontos e três rodadas para tirar a diferença para o rival, que recebe o Botafogo também às 17 horas. Nas duas rodadas seguintes, o time alvinegro terá pela frente o Flamengo, também concorrente ao título, no Rio, e o lanterna e já rebaixado América-MG, na Vila Belmiro. Já o rival alviverde duelará com a Chapecoense, em casa, e o Vitória, em Salvador.

O péssimo retrospecto do Cruzeiro em casa é um fator de motivação. A equipe mineira é somente a 18.ª mandante do Brasileiro, com apenas 24 pontos em 17 partidas: seis vitórias, seis empates e cinco derrotas. O Santos, por sua vez, é o terceiro melhor visitante, com 23 pontos conquistados fora de casa.

O técnico Dorival Júnior confia na boa fase da equipe, que vem de sete vitórias e um empate nas últimas oito partidas. E, se o Santos briga pelo título e precisa do resultado, o Cruzeiro está com a cabeça em 2017, pois já garantiu a permanência na Série A, e dificilmente conseguirá vaga na Libertadores.

No Santos, David Braz volta à defesa e fará dupla com Noguera. De resto, a escalação será a mesma que derrotou o Vitória na quinta-feira, na Vila. No Cruzeiro, o técnico Mano Menezes não sabe se poderá contar com o meia Robinho, em fase final de recuperação de contusão. Mas o atacante Alisson tem retorno ao time garantido após cumprir suspensão.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO: Rafael; Lucas Romero, Leo, Manoel e Bryan; Henrique, Ariel Cabral, Rafael Sóbis (Robinho), Arascaeta e Alisson; Willian. Técnico: Mano Menezes.

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Noguera, David Braz e Zeca; Renato, Thiago Maia, Lucas Lima e Vitor Bueno; Copete e Ricardo Oliveira. Técnico: Dorival Júnior.

Juiz: Heber Roberto Lopes (SC).

Local: Mineirão.

Horário: 17h.

Transmissão: Pay-per-view.