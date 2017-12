Por TV, Série A2 do Paulista terá jogos até às segundas e sextas

Com clubes tradicionais como Portuguesa, Guarani, São Caetano e Bragantino, finalistas do Campeonato Brasileiro, a Série A2 do Campeonato Paulista terá jogos em todos os dias da semana. A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou a tabela detalhada da competição nesta sexta-feira marcando partidas inclusive para segunda e sexta-feira.

As partidas em dias e horários alternativos são um pedido da SporTV, que vai transmitir jogos da A2 em espaços vagos na sua grade de transmissão. Assim, na primeira rodada, por exemplo, o Guarani recebe o Oeste às 18h de uma sexta-feira, dia 27, enquanto Portuguesa e Barretos se enfrentam às 10h de domingo.

Não há, ao menos por enquanto, previsão de transmissão das rodadas de meio de semana (terça a quinta). Na terceira e na quarta rodadas, em comparação, a emissora transmitirá dois jogos, na sexta e na segunda. Neste dia, os jogos serão às 20h.

A Série A2 deste ano é especialmente atraente porque contará com um campeão brasileiro (Guarani) e três vices (Bragantino, São Caetano e Portuguesa). Além disso, terá, entre outros, os tradicionais Juventus, XV de Piracicaba e Mogi Mirim, além do Oeste, time da Série B do Campeonato Brasileiro.

Todos os times 20 times jogarão em turno único até o fim de semana do dia 23 de abril. Os quatro primeiros colocados avançam à semifinal, que vai apontar os dois times que subirão para a primeira divisão. Os seis últimos serão rebaixados.