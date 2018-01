Por um gol de vantagem, PSV Eindhoven é tri do Holandês Pelo saldo de gols, o PSV Eindhoven superou o Ajax na tabela e conquistou neste domingo o título do Campeonato Holandês. O clube garantiu sua terceira taça consecutiva ao massacrar o Vitesse Arnhem, por 5 a 1, em partida válida pela 34.ª e última rodada. O PSV, que chegou ao 20.º título da história, terminou a competição com 75 pontos e saldo positivo de 50 gols. Já o Ajax, que derrotou o Willem II Tilburg, por 2 a 0, fora de casa, encerrou com o mesmo número de pontos, mas com um gol a menos (49). Líder até o início da rodada, o AZ Alkmaar sentiu a pressão e perdeu por 3 a 2 para o Excelsior Roterdã, uma das piores equipes da temporada, que encerrou o campeonato em antepenúltimo lugar. O AZ terminou com 72 pontos e saldo positivo de 52 gols. Os destaques na goleada do PSV, que garantiu classificação à próxima edição da Liga dos Campeões, foram o peruano Jefferson Farfán, autor de dois gols, e o zagueiro brasileiro Alex, que abriu o placar - também balançaram as redes Ibrahim Afellay e Phillip Coc. O goleiro brasileiro Gomes também atua na equipe. RESULTADOS DA 34.º RODADA: Excelsior Roterdã 3 x 2 AZ Alkmaar Groningen 0 x 2 Utrecht Twente Enschede 2 x 1 NAC Breda NEC Nijmegen 3 x 2 La Haya PSV Eindhoven 5 x 1 Vitesse Arnhem Roda Kerkrade 7 x 0 Heracles Almelo Heerenveen 5 x 1 Feyenoord Sparta 1 x 0 RKC Waalwijk Willem II Tilburg 0 x 2 Ajax CLASSIFICAÇÃO FINAL 1.º PSV Eindhoven - 75 pontos (saldo de 50 gols) 2.º Ajax - 75 (saldo de 49 gols) 3.º AZ Alkmaar - 72 4.º Twente - 66 5.º Heerenveen - 55 6.º Roda - 54 7.º Feyenoord - 53 8.º FC Groningen - 51 9.º FC Utrecht - 48 10.º NEC Nijmegen - 44 11.º NAC Breda - 43 12.º Vitesse Arnhem - 38 13.º Sparta Roterdã - 37 14.º Heracles Almelo - 32 15.º Willem II - 31 16.º Excelsior Roterdã - 30 17.º RKC Waalwijk - 27 18.º ADO The Hague - 17