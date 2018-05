Por vaga na Libertadores, Atlético-PR busca vitória no Rio contra o Fluminense

O jogo é fora de casa, no estádio do Maracanã, no Rio, mas o Atlético Paranaense não quer nem saber de outro resultado que não a vitória. É com este objetivo que o time encara o Fluminense, nesta terça-feira, às 17 horas, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é um confronto direto por uma vaga na Copa Libertadores de 2017.

Neste momento, o Atlético é o sexto colocado do Brasileirão, com 51 pontos. Está justamente na última posição da zona de classificação à Libertadores. O Fluminense é o nono, com 48, e outros dois times estão entre eles na tabela de classificação: Corinthians, em sétimo com 50, e Grêmio, em oitavo com 49. Assim, qualquer tropeço no Rio pode custar o lugar no G6.

Para o duelo contra os cariocas, o técnico Paulo Autuori terá a ausência do goleiro Weverton, que está com a seleção brasileira em Lima, no Peru, para a partida desta terça-feira pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O seu substituto será, mais uma vez, Santos, que tem o total apoio do chefe.

"Falar do Santos é muito fácil. Em ambos os aspectos, como profissional e pessoal. Ele é muito querido dentro do grupo", revelou Paulo Autuori, em entrevista ao site oficial do Atlético. "Tenho um respeito enorme por ele, principalmente no lado profissional. Todas as vezes que foi necessário, entrou e estava pronto para jogar. Estamos tranquilos e felizes em vê-lo atuar porque merece", completou.