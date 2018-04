Por vaga nas quartas, Palmeiras quer sufocar o Tijuana

SÃO PAULO - Após duas semanas de descanso e muita preparação, chegou a hora de o Palmeiras enfrentar o Tijuana no Pacaembu, às 22h, para se garantir nas quartas de final da Libertadores e enfrentar o Atlético-MG. O time quer a vitória para mostrar força e transmitir confiança à sua fanática torcida, que esgotou os ingressos para a partida no sábado. E Gilson Kleina pretende aproveitar a força das arquibancadas: quer que a equipe pressione os mexicanos desde o começo do jogo para "incendiar" o estádio.

O Palmeiras deseja decidir logo a sua classificação. Para isso, basta vencer a partida por qualquer resultado. Empate sem gols levará a disputa para os pênaltis e o Tijuana avançará com vitória ou empate com gols. Para vencer a batalha, Kleina usará tanto a parte tática quanto a psicológica de seus jogadores. No campo tático, ele vai repetir o esquema do primeiro jogo, no México, e pedir para Ayrton grudar em Fidel Martínez, o "Neymar equatoriano".

Mas, ao mesmo tempo em que precisa ficar atento à marcação, o Palmeiras tem de fazer gols. Para isso, aposta na forte marcação na saída de bola dos mexicanos. Se não der na técnica, o time quer marcar logo o seu gol na base do "abafa".

Kleina deseja que Wesley e Vinícius abusem da velocidade para tentar abrir a defesa adversária. Pelo meio, Tiago Real ficará com a responsabilidade de organizar o jogo de forma mais cadenciada. E o time ainda pode aproveitar a versatilidade do volante Charles – ele tem a capacidade de aparecer na área inimiga e fazer a diferença, como aconteceu na partida contra o Libertad, também no Pacaembu, pela fase de grupos.

No ataque, Kleber tentará aproveitar as chances que estão sendo criadas, mas não convertidas. No primeiro jogo, ele teve pelo menos quatro oportunidades e passou em branco. Fazer gols tem sido um desafio para o time na Libertadores. Foram cinco em sete jogos. Charles (dois), Henrique, Patrick Vieira e Caio são os artilheiros.

A diretoria do Palmeiras entende que chegar às quartas de final da Libertadores já será um grande feito. Por isso, o sentimento dos torcedores contagia os dirigentes, que estão eufóricos para o jogo.

RETRANCA

O técnico do Tijuana, Antonio Mohamed, admite que o time jogará fechado. Uma classificação hoje poderá amenizar a fraca temporada. O Tijuana se despediu do Campeonato Mexicano no último dia 3 – ficou em décimo lugar. O zagueiro Núñez está machucado. Madueña entrará em seu lugar.

PALMEIRAS X TIJUANA

PALMEIRAS - Bruno; Ayrton, Maurício Ramos, Henrique e Marcelo Oliveira; Márcio Araújo, Charles, Wesley e Tiago Real; Vinícius e Kleber. Técnico: Gilson Kleina.

TIJUANA - Saucedo; Gandolfi, Aguilar, Madueña e Castillo; Pellerano, Arce, Piceno e Riascos; Ruíz e Martínez. Técnico: Antonio Mohamed.

JUIZ - Juan Soto (VEN)

LOCAL - Pacaembu

HORÁRIO - 22 horas

TRANSMISSÃO - Fox Sports