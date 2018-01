Porto acusa Fabio Coentrão de racismo contra atacante em clássico com o Sporting

O Porto acusou o lateral Fabio Coentrão de ter proferido insultos racistas no clássico da equipe diante do Sporting. Através de seu site oficial, o clube divulgou um vídeo em que o ex-jogador do Real Madrid aparece supostamente se referindo ao atacante Moussa Marega como "preto do c...".

Através de uma newsletter publicada pelo site do clube, e assinada por Alberto Barbosa, o Porto divulgou um vídeo em que Fabio Coentrão aparece dizendo as ofensas. As imagens são legendadas e, além do insulto racial, o lateral português aparece xingando Marega: "Vai se f...".

O caso aconteceu no clássico disputado na última quarta-feira, pelas semifinais da Taça de Portugal. O Sporting venceu o rival nos pênaltis, por 4 a 3, após empate por 0 a 0 no tempo normal.

Até esta sexta-feira, Coentrão não se manifestou sobre o ocorrido, mas o Sporting saiu em defesa de seu lateral nas redes sociais, ao publicar uma foto do jogador ao lado do volante William Carvalho, que é negro, com os dizeres: "Para nós, só existe uma cor: verde".