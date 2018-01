Porto afasta brasileiros por atraso Os jogadores brasileiros Derlei, Pepe, Diego e Maciel foram afastados temporariamente do elenco do Porto, de Portugal, neste domingo, por não terem voltado aos treinos na última sexta-feira, quando todos recomeçaram a trabalhar. Os três primeiros já apareceram no clube e treinaram separadamente, o que farão até que seja definida a punição. Maciel, por enqüanto, sequer deu sinal de vida. Segundo a direção do clube, será aberta uma sindicância interna para definir qual a pena que eles receberão.