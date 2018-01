Porto anuncia contratação de Ânderson O meia-atacante Ânderson, revelação do Grêmio de apenas 17 anos, assinou contrato com o Porto, de Portugal. Na semana passada, ele tinha sido vendido a um grupo de empresários portugueses - o clube gaúcho negociou 70% dos direitos federativos do jogador por 5 milhões de euros - e só faltava definir em qual time jogaria. Nesta segunda-feira, a diretoria do Porto anunciou oficialmente que assinou um contrato de 3 anos com Ânderson, que já fez os exames médicos no clube português.