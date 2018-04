Porto anuncia oficialmente Luís Fabiano O Porto anunciou oficialmente nesta terça-feira a contratação do atacante Luís Fabiano, que já assinou contrato de 5 anos com o clube português. Os valores do negócio não foram divulgados, mas especula-se que gire em torno de 13 milhões de euros (cerca de R$ 46 milhões). Com um comunicado em seu site oficial, o Porto confirmou a contratação. Mas o acordo já tinha sido fechado no sábado, quando o São Paulo aceitou vender Luís Fabiano pelo valor oferecido. Assim, o atacante chegou segunda-feira a Lisboa e fez os exames médicos. Aos 23 anos, Luís Fabiano se junta assim ao ex-santista Diego, outro brasileiro contratado recentemente pelo Porto. Além deles, o clube português conta com o atacante Derlei e o meia Carlos Alberto.