Porto assume a liderança em Portugal O Porto assumiu neste sábado a liderança do Campeonato Portugês com a vitória por 2 a 0 sobre o Gil Vicente, na casa do adversário, e o tropeço do agora segundo colocado Benfica, que só empatou por 1 a 1 com o Marítimo, também fora de casa. Após dez rodadas disputadas, o Porto é o primeiro colocado com 22 pontos, um a mais que o Benfica. O terceiro colocado é o Vitória de Setúbal, que tem 20 pontos. Os outros resultados deste sábado foram: Vitória de Setúbal 1 x 0 Nacional da Ilha da Madeira; Belenenses 3 x 0 Moreirense e Penafiel 2 x 1 Beira-Mar. Neste domingo, dois jogos completam a rodada: União Leiria x Braga e Sporting x Boavista.