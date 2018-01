Porto assume o 2º lugar em Portugal O Porto assumiu a vice-liderança do Campeonato Português, nesta segunda-feira, ao derrotar, por 2 a 0, o Vitória de Guimarães. Os gols foram marcados por Deco Souza e Tiago Pereira. O Porto soma 10 pontos, contra 12 do líder Benfica. No outro jogo desta segunda-feira, que completou a quarta rodada, Sporting e Varzim empataram sem gols. O Sporting faz campanha irregular e soma sete pontos, juntamente com o Varzim.