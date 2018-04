Porto avisa Real Madrid que pretende exercer direito de adquirir Casemiro

Isso não significa, porém, que Casemiro permanecerá no Porto. Afinal, apesar do contrato de empréstimo estipular o pagamento de 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 52 milhões) para que o clube português adquira o brasileiro, o acordo também possui uma cláusula que permite ao Real Madrid permanecer com o volante. Para isso, porém, o time espanhol terá que indenizar o Porto.

"O FC Porto informou o Real Madrid da intenção de adquirir o passe do jogador Casemiro. O contrato entre as partes prevê, porém, a possibilidade do clube espanhol recuperar o atleta, indenizando o FC Porto, pelo que a palavra está agora do lado dos madrilenos", anunciou o clube português.

Casemiro, de 23 anos, disputou 41 partidas pelo Porto nesta temporada, com quatro gols marcados. Com boas atuações pelo clube, que foi vice-campeão português, o volante foi convocado pelo técnico Dunga para a disputa da Copa América no Chile.