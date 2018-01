Porto bate o Belenenses e lidera Dois jogos deram seqüência neste sábado à quinta rodada do Campeonato Português. Em casa, o Porto venceu o Belenenses por 2 a 0, com gols de McCarthy e Jorginho, e assumiu a liderança provisória com 13 pontos, três a mais que o Braga, que só joga no domingo. O Belenenses é o 7º, com sete. O Vitória de Guimarães derrotou o Marítimo por 1 a 0 e assumiu a 14ª colocação, com três pontos. O Marítimo é o 16º, com dois.