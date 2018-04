Porto bate o Paços de Ferreira por 2 a 0 e rouba título português do Benfica

SÃO PAULO - Jogando por uma vitória simples para conquistar o título do Campeonato Português pela 27ª, a terceira consecutiva, o Porto não decepcionou sua torcida e venceu a equipe do Paços de Ferreira por 2 a 0 neste domingo. Mesmo com a vitória do Benfica sobre o Moreirense por 3 a 1, os Dragões fizeram a festa no Estádio da Mata Real. Com o resultado, o Porto garantiu o título português de forma invicta, com 24 vitórias e apenas seis empates, chegando aos incríveis 78 pontos. O Benfica, vice-campeão, terminou a competição com apenas um ponto atrás: 77. Os torcedores do Benfica lamentaram a perda do caneco, pois o time liderou o torneio até a antepenúltima rodada.

Mesmo sem ter brasileiros como protagonista durante o campeonato, o país foi bem representado no título português. Titulares da equipe, o goleiro Helton e os laterais Danilo e Alex Sandro iniciaram a partida decisiva. Como suplentes, o goleiro Fabiano, o lateral Maicon, o meia Fernando, e os atacantes Liedson (brasileiro naturalizado português) e Kelvin (autor do gol da vitória contra o Benfica na penúltima rodada) também participaram da campanha dos Dragões.

O JOGO

Conscientes de que apenas uma vitória garantiria o título sem depender de um tropeço do Benfica, os jogadores do Porto começaram a partida pressionando o Paços de Ferreira. Com menos de dez minutos, os Dragões tiveram duas boas oportunidades, desperdiçadas por João Moutinho e Lucho Gonzales. Melhor desde o início do jogo, o Porto abriu o marcador aos 22 minutos. James Rodríguez foi derrubado fora da área, mas a arbitragem marcou pênalti e expulsou o zagueiro Ricardo. Na cobrança, Lucho Gonzales mostrou categoria e só deslocou o goleiro Cássio.

Com um jogador a mais e muito melhor tecnicamente que o adversário, o Porto aumentou o domínio e passou a não sofrer perigo, e também a perder boas chances. No início do segundo tempo, o iminente campeão português voltou disposto a garantir o título o mais rápido possível. Logo aos dois minutos o goleiro Cássio foi obrigado a fazer uma grande defesa e impedir o segundo gol da equipe azul e branca. Três minutos depois, o artilheiro Jackson Martínez aproveitou bola rebatida na entrada da área para ampliar.

Apesar do resultado tranquilo, o brasileiro Danilo cometeu falta dura aos dez minutos e recebeu o segundo cartão amarelo, deixando as duas equipes com um jogodor a menos. Mesmo com a igualdade no número de homens em campo, o Porto continuou dominando o jogo e criando as melhores oportunidades. Lucho Gonzales e Jackson Martínez ainda acertaram a trave, mas o placar não foi alterado. Antes mesmo do fim da partida, os jogadores no banco de reservas e a comissão técnica do Porto comemoravam o título. Bastou o árbitro encerrar o jogo para todos invadirem o gramado e começarem a festa.