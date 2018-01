Porto bate Rio Ave com gol no último minuto Com um gol de pênalti de McCarthy, aos 45 minutos do segundo tempo, o Porto derrotou o Rio Ave e manteve a vantagem na liderança do Campeonato Português. Após 16 rodadas, o Porto soma 42 pontos, cinco a mais que o Sporting, segundo colocado. No outro jogo desta segunda-feira o Braga bateu o Academica Coimbra por 1 a 0.