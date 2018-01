Porto cada vez mais perto do título O Porto ficou mais perto do título português, neste domingo, ao derrotar, em casa, o Vitória de Guimarães por 2 a 1. Com este resultado, o Porto soma 57 pontos, contra 44 do Benfica, segundo colocado. Os gols do líder do campeonato foram marcados por Peixoto e Capucho. Romeu descontou para o Vitória de Guimarães. Outros resultados deste domingo: Moreirense 2 x 2 Braga, Academica 2 x 0 Gil Vicente, Vitoria Setubal 1 x 0 Marítimo, Madeira 1 x 0 Beira-Mar e Paços de Ferreira 3 x 2 Belenenses.