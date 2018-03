Porto carimba as faixas do Boavista O Porto "carimbou" as faixas do Boavista, com a goleada de 4 a 0, na tarde deste domingo, no clássico da 34ª e última rodada do Campeonato Português da temporada de 2000-2001. O destaque do jogo foi o brasileiro Deco, autor de três gols; o outro foi marcado Ricardo. Os dois rivais da principal cidade do Norte do país estão garantidos para a próxima edição da Copa dos Campeões da Europa - o Boavista como vencedor do torneio nacional (77 pontos) e o Porto como segundo colocado (76). A rodada final serviu também para definir o Sporting como representante português na Copa da Uefa, já que terminou em terceiro lugar, com 62 pontos. O campeão do ano passado se despediu com vitória de 1 a 0 sobre o Marítimo, de Funchal, gol de Pedro Barbosa aos 5 minutos do primeiro tempo. Em compensação, o Benfica terminou a temporada mais humilhante de sua história com empate de 4 a 4 com o Desportivo Aves. A equipe da capital ficou em sexto lugar, com 54 pontos, e pela primeira vez não participa de nenhuma competição européia. O mais humilhante para o Benfica foi o fato de jogar contra um rival que era o penúltimo colocado (22 pontos) e já estava rebaixado. O Estrela da Amadora, lanterna e também na Série B, empatou por 3 a 3 com o Beira-Mar, em sua despedida no grupo de elite. O terceiro time que desce é o Campomaiorense, depois da derrota por 2 a 1 para o Alverca. A equipe de Campomaior encerrou participação com 32 pontos, quatro a menos do que o Vitória de Guimarães, que se salvou ao ganhar do Farense por 1 a 0, gol de Sion. Santa Clara, Varzim e Vitória de Setúbal foram promovidos. A rodada teve ainda Gil Vicente 3 x Paços Ferreira 1, Braga 3 x União de Leiria 5 e Salgueiros 2 x Belenenses 0. O brasileiro Pena, ex-Palmeiras, é o artilheiro da temporada, com os 22 gols que marcou pelo Porto. O segundo lugar ficou para o holandês Van Hooijdonk, do Benfica, com 19 gols. Em terceiro lugar terminaram o brasileiro Rafael, do Paços Ferreira, e o português João Tomás, do Benfica, cada um com 17 gols. A classificação final: 1) Boavista - 77 pontos 2) Porto - 76 pontos 3) Sporting - 62 pontos 4) Braga - 57 pontos 5) União de Leiria - 56 pontos 6) Benfica - 54 pontos 7) Belenenses - 52 pontos 8) Beira-Mar - 49 pontos 9) Paços Ferreira - 48 pontos 10) Salgueiros - 43 pontos 11) Marítimo - 43 pontos 12) Alverca - 43 pontos 13) Farense - 39 pontos 14) Gil Vicente - 37 pontos 15) Vitória de Guimarães - 36 pontos 16) Campomaiorense - 32 pontos 17) Desportivo Aves - 22 pontos 18) Estrela da Amadora - 19 pontos.